Cheia do Rio Longá: Esperantina tem 114 pessoas desabrigadas após inundação

A cheia do Rio Longá, na cidade de Esperantina, continua sendo motivo de preocupação para as autoridades e de alerta para a população, em especial aquelas famílias que vivem em regiões ribeirinhas. Dados atualizados da Defesa Civil Municipal apontam que, até a manhã desta segunda-feira (10), 114 pessoas estão desabrigadas em Esperantina por conta da inundação causada pelo transbordamento do rio. Ao todo, 40 famílias estão sendo acolhidas em escolas municipais.



A situação mais preocupante se dá nos bairros Pedreiras, Nova Esperança, Batista Amorim e Beira-Rio. Até o momento não há registro de deslizamentos de terra, mas as famílias foram retiradas de áreas de risco por precaução. É o que explica Raimundo Machado, coordenador de Defesa Civil do Município de Esperantina.



Foto: Reprodução/Jornal ESP

“Hoje estamos bastante otimistas porque o rio parece que está baixando e temos previsão de sol para os próximos dois dias. No momento, já são quatro escolas ocupadas pelas famílias desabrigadas: Cristo Redentor, Meire Fernandes, Escola Municipal Gervásio Lages e Umbelino Rebelo. Todos os desabrigados estão sendo assistidos pela Prefeitura, que está oferecendo café, almoço e janta além dos itens de higiene. E há também aquelas famílias que estão nas casas de parentes. Estas estão recebendo cesta básica”, explicou Raimundo Machado.



Foto: Reprodução/Jornal ESP

Atualmente com 8,26 metros, o Rio Longá em Esperantina continua acima da cota de inundação. No entanto, o rio deu uma leve diminuída em seu nível nas últimas horas. O monitoramento do Serviço Geológico Nacional aponta que essa redução foi de 15 centímetros com previsão de continuar em queda nas próximas horas.

Situação preocupante também se dá na cidade de Barras, onde o Rio Marathaoan também atingiu a cota de inundação, tendo chegado a 4,50 metros por volta da meia-noite desta segunda-feira (10).

