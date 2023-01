Casal é preso com plantação de maconha no quintal de casa, em Floriano

A Polícia Militar de Floriano prendeu um casal com uma plantação de maconha no quintal de sua residência. As prisões ocorreram nesta quinta-feira (05) no bairro Meladão. Segundo o Sargento P. Neto, uma equipe da polícia foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Chegando ao local, os policiais conduziram a vítima e o suspeito da agressão à Delegacia Regional de Floriano.

(Foto: Reprodução/redes sociais)

“Fomos para atender uma ocorrência da Lei Maria da Penha. Eles estavam brigando muito e foram conduzidos para o distrito. Chegando lá, o homem relatou que no imóvel, que pertence aos pais da vítima, havia uma plantação de maconha. Nós retornamos ao local e comprovamos que tinha um plantio de maconha. Recolhemos e trouxemos para o distrito. Eram mais de 10 pés de maconha”, conta o Sargento P. Neto.



Com a confirmação da denúncia, o sogro do suspeito também foi conduzido à delegacia.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no