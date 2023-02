Cotado para disputar prefeitura de Floriano, Marcus Kalume diz que momento é de diálogo

O suplente de deputado estadual Marcus Vinícius Kamule (PT), cotado para disputar a prefeitura do município de Floriano em 2024, afirmou nesta quarta-feira (8) que ainda é cedo para tratar sobre a disputa municipal. Por outro lado, ele comentou que é natural que seu nome seja colocado na disputa por conta da votação na eleição estadual de 2022.

“Tivemos uma das maiores votações de Floriano (12 mil) e é natural que nosso nome apareça para 2024, é natural que tenhamos diálogos com as forças políticas. O momento é de dialogar, de construir uma estrutura sólida com a participação da população. Continuamos trabalhando por Floriano”, afirmou.

Marcus Kalume integra o grupo político do deputado federal Francisco Costa (PT) e foi um dos nomes considerados importantes na estratégia do PT de garantir a maior bancada na Assembleia Legislativa. Ele defende que o grupo governista saiu fortalecido em Floriano com a eleição do governador Rafael Fonteles e do senador Wellington Dias.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Fomos convidados para participar da campanha do ano passado representando o Partido dos Trabalhadores na região de Floriano. Passamos o sentimento da boa política, da necessidade de Floriano ter um representante. Trabalhamos muito por acreditar que uma cidade importante como Floriano precise de um representa estadual”, disse.

Kalume comentou os avanços na área da saúde que o município conseguiu nos últimos anos e a necessidade da integração da gestão municipal com o governo do estado. “Floriano é referência na saúde para mais de 29 cidades e quase cinco estados do Nordeste. O Hospital de Floriano já tem neurocirurgia, cirurgias pediátricas, UTI neonatal, UTI adulta, com a Casa da Gestante e foi uma referencia no combate a Covid-19”, pontuou.

