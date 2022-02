Criança de 8 anos é encontrada em mata após ficar 24 horas desaparecida em Floriano

Nesta segunda (14), uma criança de apenas 8 anos, identificada como Kaylla Vitória, foi encontrada em mata após ficar 24 horas desaparecida no sul do Piauí. A informação foi confirmada pelo Soldado Nacário, do Corpo de Bombeiros Militar de Floriano. Kaylla havia desaparecido na manhã de ontem (13), quando brincava com colegas próximo a um riacho. A menina foi localizada no próxima a comunidade Casulo, zona rural de Floriano.

(Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Durante a busca, a família acionou a Polícia Militar e Civil e moradores da região se mobilizaram para ajudar. Imagens foram divulgados nas redes sociais e, além disso, drones também fora utilizados na busca. Na manhã de hoje, um familiar de Kaylla encontrou rastros no solo e a criança foi localizada por um policial e moradores.



Segundo o Corpo de Bombeiros, ela estava aparentemente bem e sem ferimentos. A mesma foi levada para casa e deve passar por exames médicos.



