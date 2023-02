Em Floriano, motorista embriagado causa acidente e é preso pela PRF

Um homem de 62 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quarta-feira (01), após causar acidente sob influência de álcool. O caso ocorreu na BR-343, em Floriano.

De acordo com a PRF, o motorista, que conduzia uma caminhonete, tentou realizar uma manobra de conversão à esquerda sem sinalizar de maneira adequada e parou o veículo de maneira brusca, momento em que um motociclista acabou colidindo com a traseira do veículo.

A vítima do acidente apresentou lesões graves e não recebeu suporte por parte do condutor alcoolizado. Diante do exposto, a PRF acionou o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O motorista da caminhonete saiu ileso.



“Foram ofertados os testes de etilômetro para ambos os condutores, resultando o teor de 0,58 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões no teste do condutor da caminhonete, índice que caracteriza crime de trânsito. Já a vítima, não havia ingerido bebida alcoólica”, afirma a PRF.

Os policiais conduziram o motorista alcoolizado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ele responderá pelos crimes de Lesão corporal culposa na direção de veículo (Art. 303, CTB) e de Embriaguez ao volante (Art. 306, CTB).

