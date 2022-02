Floriano: chuva alaga hospital e ruas da cidade; veja vídeo

Em Floriano, sul do Piauí, uma forte chuva que ocorreu nesta sexta-feira (18) causou diversos estragos, deixando vários pontos da cidade alagados. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que além das ruas alagadas, o Hospital Regional Tibério Nunes também registrou inundação em seus corredores.

Confira o vídeo:





Nas imagens, funcionários do hospital aparecem limpando os corredores, que ficaram completamente alagados após a chuva que durou cerca de 1h30. De acordo com nota disponibilizada pela assessoria do hospital, a água veio do estacionamento e se espalhou pelos corredores. Todavia, o ocorrido não atrapalhou o serviço e não causou tantos estragos aos equipamentos.

A assessoria comunica ainda que todas as providências para reparo já estão sendo tomadas. “O Hospital Regional Tibério Nunes lamenta os possíveis transtornos e agradece a compreensão de seus pacientes e familiares”, comunica a nota.

Ruas alagadas

Imagens divulgadas nas redes sociais também registraram grandes alagamentos em diversas ruas da cidade, onde motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres ficam totalmente impossibilitados de transitar.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Confira a nota do hospital na íntegra:

O Hospital Regional Tibério Nunes esclarece que a forte chuva, desta sexta-feira (18) de fevereiro, alagou várias ruas de Floriano, ocasionando a entrada de água pela porta do setor CPN/ estacionamento de ambulância e outros próximos as ruas laterais e fundo do hospital. Ao mesmo tempo informamos que o fenômeno não atrapalhou o serviço e não trouxe maiores danos aos equipamentos. O setor de limpeza do Hospital já retirou a água acumulada nos corredores trazendo a normalidade.

As providências já foram tomadas pelo Hospital Regional Tibério Nunes, para que tudo possa ser controlado o mais rápido possível, cumprindo com o seu propósito de prestar um serviço de qualidade e salvar vidas.

O Hospital Regional Tibério Nunes lamenta os possíveis transtornos e agradece a compreensão de seus pacientes e familiares. A equipe gestora está trabalhando continuamente para melhorar a qualidade do atendimento e dos serviços oferecidos nesta unidade de saúde.

