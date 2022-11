Covid-19: Prefeito de Floriano torna obrigatório o uso de máscaras para idosos e gestantes

Visando a manutenção dos protocolos sanitários contra a Covid-19, o prefeito de Floriano, Antonio Renis Neto, assinou, nesta quarta-feira (16), o decreto nº 142/2022 com medidas preventivas, tornando obrigatório o uso de máscaras para idosos, gestantes, imunossuprimidos e pessoas com comorbidades em ambientes abertos e fechados.

(Foto: Arquivo O DIA)

De acordo com o decreto, também é obrigatório o uso do equipamento de prevenção em estabelecimentos de saúde e transportes públicos ou privados. Além disso, foi destacada ainda a necessidade da utilização de máscaras por pessoas que estejam com sintomas de covid-19 ou de gripe.

Vale ressaltar que os estabelecimentos de saúde deverão ser responsáveis pela disponibilização de dispositivos de higienização das mãos.



Segundo o prefeito do município, é preciso considerar a atual situação epidemiológica do Estado e avaliar o cenário da doença.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no