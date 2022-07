Floriano: PRF apreende mais de 14 kg de maconha dentro de ônibus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, na noite desta segunda-feira (26), 25 tabletes de maconha escondidos dentro de um ônibus que transitava em Floriano. Ao todo, foram mais 14 kg apreendidos.

(Foto: Divulgação/PRF)

Durante abordagem a um ônibus de transporte de passageiros, o motorista declarou que havia um indivíduo suspeito a bordo do veículo e que estaria levando uma carga visivelmente estranha. A equipe resolveu fazer uma busca minuciosa no compartimento de carga e, no interior do veículo, encontrou uma bolsa térmica contendo 14 quilos e 337 gramas de substância análoga à Maconha, escondida atrás das últimas poltronas do veículo, próximo ao banheiro.

A equipe realizou entrevistas aos passageiros, na ocasião foi identificado o suposto dono da droga. Ao ser indagado sobre a origem e posse da substância, o homem negou que a droga era sua e disse que havia saído de Boa Viagem (CE) e ido à São Paulo (SP).

O homem foi detido a princípio por Tráfico de Drogas e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Floriano para adoção dos procedimentos cabíveis.

