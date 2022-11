Floriano: suspeito de atirar contra multidão em show foi morto por PM; veja detalhes

O tiro que matou Elton Jonatas Pereira Lima durante tiroteio em um show na cidade de Floriano partiu da arma de um policial militar que estava no evento à paisana. A informação foi confirmada pelo delegado Roni da Rocha, titular da Delegacia de Floriano.



De acordo com ele, o PM, que não teve o nome informado, atirou para impedir que Elton cometesse uma tragédia maior e ferisse mais pessoas. É que ele também estava armado e trocava tiros com rivais, tendo sido o responsável por deixar pelo menos nove pessoas feridas.



Foto: Reprodução

De acordo com o delegado Roni, alguns indivíduos foram até o show armados e na intenção de atentarem contra a vida de um rival. Este rival seria Elton. O grupo o avistou próximo aos banheiros químicos do evento e então efetuaram os disparos. No entanto, Elton também sacou uma arma e saiu atirando para revidar.

“Ele saiu efetuando disparos de fogo no meio de uma multidão que participava do show. Teria atingido pelo menos nove pessoas e a tragédia só não foi maior porque um policial militar conseguiu neutralizar esse indivíduo que efetuava os disparos”, relatou o delegado Roni da Rocha.



O delegado Roni da Rocha deu detalhes do crime - Foto: Reprodução

Elton morreu no local. As outras nove pessoas que foram atingidas foram socorridas no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano. Um desses feridos foi identificado como R.S.S, apontado como sendo o autor dos disparos contra Elton e que teria iniciado o tiroteio. Mesmo machucado, ele ainda tentou fugir do hospital, mas acabou sendo preso na manhã de ontem (15) por força de mandado.

De acordo com o delegado Roni da Rocha, tanto R.S.S quanto Elton tinham longas fichas criminais. Com Elton, a polícia localizou uma pistola calibre 380. Outra arma foi apreendida nas proximidades do local do crime. Os outros indivíduos que participaram do tiroteio e conseguiram fugir seguem sendo procurados.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no