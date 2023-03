Motociclista morre após colidir com carro na BR-230 em Floriano

Um acidente envolvendo dois veículos resultou na morte de um homem de 51 anos, na BR-230, na cidade de Floriano, sul do Estado. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro modelo Corolla estava saindo de um posto de gasolina para adentrar na via, quando uma motocicleta colidiu de forma transversal com o carro.

(Foto: Divulgação / PRF)

Duas pessoas estavam no Corolla e saíram ilesas da colisão. Ainda segundo a PRF, o condutor da moto morreu no local do acidente. O passageiro que estava na moto teve lesões graves, foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Regional de Floriano. Não havia marcas de frenagem na pista.

A PRF acredita que a causa possível do acidente foi o acesso à via do carro sem a devida observância da presença dos outros veículos. A Perícia de Floriano foi acionada e deve apresentar laudo sobre o acidente.

