Motorista é preso em Floriano com 10 mil maços de cigarro do Paraguai

Um motorista de 47 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso na noite desta sexta-feira (23), na BR-230, na cidade de Floriano, a 247 km de Teresina. O condutor tentou fugir da abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas foi perseguido pelos policiais rodoviários. Com ele, a polícia encontrou 10 mil maços de cigarros contrabandeados.

Foto: Divulgação/PRF

De acordo com a PRF, a equipe realizava fiscalização na BR-230, quando o veículo Fiat/Strada, cor branca, ao se aproximar da Unidade Operacional da PRF de Floriano, realizou manobra evasiva, retornando no sentido contrário da equipe de policiais, na tentativa de evitar passar pelo posto e pelo procedimento de fiscalização. De imediato, a equipe iniciou a perseguição ao condutor e conseguiu fazer a abordagem.

Ao verificar no interior do veículo, os policiais constataram que o mesmo estava preparado para transporte de ilícitos, completamente carregado com 20 caixas de cigarros de origem paraguaia. A carga estava sendo transportada na modalidade conhecida como "cavalo doido", isto é, acondicionada por todos os compartimentos do veículo, sem preparo de esconderijos.

Foto: Divulgação/PRF



Segundo a PRF, os cigarros são da marca GFIT e não possuem autorização da ANVISA para comercialização no país. O carregamento está avaliado em R$ 35 mil.



O motorista informou que teria carregado o veículo com os produtos na cidade de Picos e que tinha como destino final a cidade de Floriano, onde faria a devida entrega. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. Ele deverá responder pelo crime de contrabando.

Com informações da PRF.