Show de Xandy Avião e Nattazinho termina com um morto e nove feridos em Floriano

Na madrugada deste sábado (12), um tiroteio terminou com um homem morto e nove feridos durante o show de Xandy Avião e Nattan, mais conhecido como Nattanzinho, em um clube privado no município de Floriano, no Sul do Piauí. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.



De acordo com a PM, as primeiras informações apontam que uma briga generalizada no meio do show resultou nos disparos de arma de fogo. O cantor Nattanzinho nem chegou a subir no palco. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o cantor e parte de sua equipe deitados no chão no momento da confusão.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Elton Josimar Carlos Moura Sousa foi atingido e morreu no local. A polícia confirmou que ele portava uma pistola .380. Outras nove pessoas também ficaram feridas e foram encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento da região. O autor dos disparos ainda não foi identificado.

Foto: Reprodução/Redes Sociais



