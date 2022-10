PRF apreende 174 kg de cocaína em Itainópolis; maior apreensão da droga no Piauí em 2022

Durante uma ação do setor de Inteligência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 350 kg de drogas que eram transportadas em um veículo de carga. A apreensão ocorreu nesta sexta-feira (30), na BR-020, no município de Itainópolis. Um homem de 60 anos foi preso.

Ao fazer buscas no compartimento de carga, foram encontrados 175,41 Kg de cocaína e 174,27 Kg de maconha. Com essa apreensão, a organização criminosa deixa de lucrar quase R$ 32 milhões. Essa é a maior apreensão de cocaína da PRF no Piauí no ano de 2022 e a terceira maior de maconha esse ano.

(Fotos: Divulgação/PRF)

A carga vinha de Estreito, no Maranhão, e teria como destino a cidade de Fortaleza, no Ceará. Segundo o condutor, ele receberia a quantia de R$ 10 mil pelo transporte da droga. O infrator recebeu voz de prisão pelo crime de Tráfico de Drogas e foi conduzido para a Polícia Civil de Picos.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no