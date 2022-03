Árbitro de futebol é atingido por um raio e morre em Jatobá do Piauí

Um árbitro de futebol morreu após ser atingido por um raio quando apitava uma partida na cidade de Jatobá do Piauí, a 138km de Teresina. Valdinar Rodrigues de Jesus, conhecido como Valdinar Pitoco, apitava uma partida amadora da Copa Cidade de Jatobá, quando foi atingido pela descarga elétrica. Valdinar ainda foi encaminhado para o Hospital Regional de Campo Maior, mas já chegou sem vida a unidade.



De acordo com informações de populares, chovia muito no momento da partida entre as equipes do Fubúia x Boa fé, no povoado boa fé, zona rural da cidade, quando por volta de 22 minutos do primeiro tempo o árbitro paralisou a partida e todos os atletas deixaram o campo, no momento em que se retirava o árbitro foi atingido pela descarga elétrica.

Através das redes sociais a prefeitura de Jatobá do Piauí lamentou a morte do árbitro. “É com profundo pesar que a prefeitura de Jatobá do Piauí, por meio do prefeito Hilton Gomes, e do departamento de esportes, lamenta o falecimento do árbitro Valdinar Rodrigues de Jesus. Valdinar sempre será lembrado como um herói pelos desportistas jatobaenses. Nossos pêsames à família enlutada", diz a nota publicada nas redes sociais” lamentou em nota.

