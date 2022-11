Homem é baleado na cabeça durante assalto em Jatobá do Piauí

Um assalto no município de Jatobá do Piauí, no Norte do Estado, terminou com um homem baleado duas vezes na cabeça na madrugada desta segunda-feira (28/11). A vítima foi identificado como Luiz de Jesus Castro e se fingiu de morto para evitar novos disparos dos criminosos.

Segundo a 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Campo Maior, o homem estava em uma área de lazer no município quando começou a mostrar várias notas de dinheiro aos presentes. Ao todo, ele possuía R$ 1.500,00 em espécie e possivelmente foi observado pelos autores do crime.

Foto: Divulgação / SSP

A investigação aponta que a vítima saiu do local por volta da 00:30 e foi perseguido pelos criminosos. Em determinado momento, dois homens em uma moto anunciaram o assalto. Ele se recusou a entregar a quantia e levou o primeiro tiro. Os elementos recolheram o dinheiro e na fuga efetuou o segundo disparo.

Segundo relato de Luiz de Jesus, ele ficou escondido em uma região de mata até a manhã desta segunda quando um ônibus passou pelo local. O homem foi levado para o Hospital Regional de Campo Maior. A polícia iniciou diligências para identificar os elementos.

