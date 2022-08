Corpo de jovem é encontrado queimado e com olhos arrancados em José de Freitas

O jovem Natanael Lima, de 20 anos, foi morto na madrugada deste sábado (20) com requintes de crueldade no município de José de Freitas (distante 44 km de Teresina). O corpo foi encontrado por volta das 8h30 de hoje em um terreno baldio.



Natanael Lima tinha 20 anos e morava em José de Freitas (Foto: Realidade em Foco/Reprodução)

Segundo informações da Polícia Militar da cidade, o corpo do jovem foi encontrado com diversas perfurações na barriga e no tórax, estava queimado e com parte da mandíbula exposta. Os olhos de Natanael estavam arrancados, mas, segundo a PM, possivelmente tenham sido removidos por urubus que estavam no local.



Na entrada que dá acesso ao terreno baldio onde o corpo foi encontrado é possível ver vestígios de sangue, que segundo a polícia, aponta que houve luta corporal.



Populares que encontraram o corpo de Natanael ficaram chocados com a cena brutal (Foto: Realidade em Foco/Reprodução)

A polícia acionou uma equipe do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) de Teresina, que foram até ao local remover o corpo, a fim de realizar os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil irá investigar o crime.



Com informações de Realidade em Foco