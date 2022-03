Homem é preso após ameaçar moradores com arma na Zona Rural de José de Freitas

Um homem identificado apenas como Joel foi preso com uma arma de fogo, munições e uma faca no Povoado Gameleira, Zona Rural do município de José de Freitas, na tarde desta quarta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, ele é suspeito de ameaçar moradores da região que o denunciaram. O homem também está sendo acusado de ter participado de um homicídio.



De acordo com a Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que o homem estava armado na região ameaçando moradores e que teria atirando contra eles.





Fotos: Jailson Soares/ODIA

Uma equipe policial foi até o local ontem (15), mas Joel conseguiu fugir. A prisão só ocorreu na tarde desta quarta-feira (16) quando ele foi abordado pelos os policiais ameaçando moradores no povoado. Ele tentou se evadir do local novamente, mas foi contido.

“Ele chegou a jogar a motocicleta contra as equipes, mas conseguimos prendê-lo. Joel estava portando a arma e munições. Além disso, ele também vende drogas na região e está sendo acusado de um homicídio”, disse o soldado Carte.

O homem foi preso, a arma, munições e entorpecentes foram encaminhados para Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis.

