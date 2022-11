Miguel Alves: Acusado de matar ex-mulher que se negou a ser amante vai a julgamento

Será julgado na próxima terça-feira (08), Francisco Ferreira Sousa, acusado de matar a ex-companheira após a mesma ter se negado a ser sua amante. O réu será submetido ao Tribunal do Júri no Fórum da Comarca de Miguel Alves. O crime aconteceu no dia 05 de janeiro de 2021, na localidade Poço Novo, zona rural de Miguel Alves.

Foto: Prefeitura de Miguel Alves

De acordo com a denúncia, o acusado e a vítima foram casados por aproximadamente 16 anos e haviam se separado há pouco mais de um mês após o réu deixar a convivência com a companheira e dois filhos menores para estabelecer um relacionamento com outra mulher.

Segundo o Ministério Público, após a separação, o acusado pretendia continuar se relacionando com a vítima por meio de encontros casuais e, diante da negativa da ex-companheira, o agressor passou a ameaçá-la de morte. No dia 05 de janeiro de 2021, Francisco Ferreira Sousa foi até a casa da vítima e a matou com 13 facadas. O crime foi presenciado pela filha do casal, pela mãe e irmão do acusado.

Diante dos fatos, o acusado teve a prisão preventiva decretada e aguarda o julgamento preso. Ele será julgado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no