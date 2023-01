Polícia investiga morte de adolescente após suposto espancamento em Miguel Alves

A Polícia Civil de Miguel Alves investiga a morte do adolescente Pedro Henrique Ferreira da Silva, de 12 anos, que morreu na terça-feira (10) após suposto espancamento. O crime ocorreu no dia 02 de janeiro, na zona rural do município.



O delegado Paulo Júnior, titular da delegacia de Miguel Alves, informou que as investigações estão em andamento e, por isso, não poderia detalhar o que já foi apurado, para que não atrapalhe o andamento do caso.



(Foto: Reprodução/Redes sociais)

De acordo com a Polícia Civil, o garoto foi agredido no dia 02 de janeiro, mas teria omitido a violência de seus familiares. Ao ser questionado sobre os ferimentos, ele teria alegado que os ferimentos foram provocados durante uma partida de futebol.



Pedro Henrique começou a se queixar de dores e foi encaminhado a um hospital localizado em Coelho Neto, no Maranhão, e, posteriormente, transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Caxias. Pedro Henrique ficou internado até a terça-feira (10), quando não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.



Devido às circunstâncias da morte, a Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações. Na quarta-feira (11), alguns familiares de Pedro Henrique prestaram depoimento para tentar entender o que teria ocorrido e quem seriam os agressores, que até o momento não há suspeitos.

A Prefeitura de Miguel Alves emitiu nota de pesar lamentando a morte prematura de Pedro Henrique.

