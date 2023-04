Irmãos que tiraram a vida da própria mãe ao alvejarem o padrasto são presos em Oeiras

Os dois irmãos - que acabaram tirando a vida da própria mãe ao alvejaram o padrasto na cidade de Oeiras - foram presos nessa sexta-feira (31). A mãe dos suspeitos - identificada como Maria Vilani Nunes da Silva, de 60 anos, foi alvejada no pescoço ao tentar proteger seu companheiro com o próprio corpo e morreu ainda no local.



Foto: Divulgação/PMPI

De acordo com o delegado Luciano Santana, os dois suspeitos se apresentaram na delegacia acompanhados de um advogado. Eles foram detidos preventivamente.

No dia do crime, o padrasto dos suspeitos, que também possuía um revólver, disparou contra os enteados e foi atingido com um tiro no braço. O homem foi preso - devido a troca de tiros - e encaminhado ao hospital de Picos por conta da lesão. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Testemunhas relataram à polícia que o padrasto cometia agressão contra a mãe dos suspeitos e que, além disso, os irmãos não aceitavam o relacionamento.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no