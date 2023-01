Padre de Oeiras é afastado por suposto envolvimento com adolescente; Polícia investiga

O padre Possidônio Ferreira Barbosa Junior, sacerdote no município de Oeiras (distante 280 km de Teresina) foi afastado de suas funções após denúncia de suposto envolvimento com uma adolescentes. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (06) pela Diocese do município. O caso será investigado pela Polícia Civil de Oeiras.



A Diocese de Oeiras destacou ainda que adotou outras medidas cautelares e disciplinares, além do afastamento do religioso, de acordo com o Código de Direito Canônico (CIC), e que as medidas não se tratam de uma condenação prévia.



As investigações seguem em segredo de Justiça, uma vez que envolve uma adolescente menor de idade.



(Foto: Reprodução/Diocese de Oeiras)

Confira abaixo a Nota de Esclarecimento da Diocese de Oeiras.



“Nota de Esclarecimento



A Diocese de Oeiras vem, por meio desta, esclarecer a todos os fiéis, que desde o momento que recebeu a denúncia do suposto envolvimento do Padre Possidônio Ferreira Barbosa Junior com uma adolescente, tomou as seguintes medidas cautelares e disciplinares até a conclusão dos procedimentos investigatórios:

Iniciou o Processo Canônico contra o supracitado sacerdote;

Afastou o Padre de suas funções paroquiais e Diocesanas;

Proibiu, o citado sacerdote, de celebrar publicamente a Santíssima Eucaristia e de exercer os atos que requerem o poder de ordem sagrada;

Determinou que o mesmo seja submetido a processo terapêutico em um ambiente especializado.

A Diocese, esclarece ainda, que essas medidas não são uma condenação prévia, mas medidas cautelares, fundamentadas no código de Direito Canônico – CIC, até que as investigações sejam concluídas.

Roguemos a Nossa Senhora da Vitória que interceda por todos nós.”



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no