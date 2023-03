Semana Santa em Oeiras terá seis procissões em 11 dias de celebrações; veja a programação

Festa tradicional no calendário piauiense, a Semana Santa de Oeiras terá, neste ano de 2023, seis procissões e diversas celebrações da fé ao longo de 11 dias de programação. As informações constam no cronograma divulgado pela Diocese do Município hoje (27). As celebrações já começam a partir da próxima quinta-feira (30). O tema deste ano é “Caminhando com o Bom Jesus”. O lema é “Corações ardentes, pés a caminho”.



Confira aqui a programação completa da Semana Santa de Oeiras

Na quinta-feira (30), a programação começa às 10h30 com uma mesa redonda tratando do tema da Semana Santa em Oeiras. Às 15h, acontece o Terço ao Bom Jesus dos Passos, na catedral da cidade. Às 19h tem a missa na catedral seguida da Procissão da Fugida de Bom Jesus até a Igreja do Rosário. Às 21h, acontece a comissão comunitária para adultos na catedral de Oeiras.



Já na sexta-feira (31), a programação inicia às 7h com a Missa na Igreja do Rosário, confissão às 8h na catedral e missa às 9h também na catedral. Às 16h, acontece a Procissão de Passos com sermão do Encontro na Praça das Vitórias. Quem explica mais é padre Edilson Soares Nobre, bispo diocesano de Oeiras. “Este ano, o sermão será proferido pelo arcebispo emérito de Teresina, Dom Jacinto Brito. Ele estará conosco e nos fará uma reflexão a partir do tema da Semana Santa deste ano”, diz.



Padre Edilson Nobre, bispo de Oeiras - Foto: Reprodução/Portal Mais Oeiras

No sábado (01), as celebrações começam às 8h com a confissão e, às 9h, com a missa na catedral de Oeiras. Às 17h ocorre a Missa de Ramos com crianças também na catedral. No domingo (02) acontece às 8h a bênção e distribuição de ramos na Igreja da Conceição seguida da Procissão de Ramos até a catedral, onde será celebrada a missa solene de Ramos e a coleta da Campanha da Fraternidade 2023. O restante do dia segue com a realização de batizados na catedral e da celebração de missas.

A programação se estende durante toda a semana com confissões, missas e procissões. Na Quinta-feira (06), acontece a tradicional Procissão do Fogaréu, que deve reunir neste ano mais de 10 mil homens. O sermão do Fogaréu será proferido pelo padre Chagas Martins, da Diocese de Arraial do Piauí.

Sexta-feira da Paixão (07), quando acontecerá a celebração da Paixão do Senhor, liturgia da Palavra, Adoração da Santa Cruz, comunhão geral dos fiéis, Descimento da Cruz e o sermão do descimento.



Foto: O Dia

“Nesta ocasião, teremos a oportunidade de ouvir mais um sermão. Convidamos o padre Clodomiro Sousa, que é do Clero de Parnaíba, mas que integra a equipe de formadores do Seminário de Teresina. Teremos aqui a descida da imagem do Cristo Crucificado, que é colocada em um nicho, e, então, realizamos a Procissão do Senhor Morto”, explica o padre Edilson Nobre.

No sábado (08) acontece a solene vigília pascal, com a bênção do Fogo Novo, anúncio da Páscoa e Renovação das Promessas do Batismo. Às 21h acontece a Cantoria ao Ressuscitado. Já no Domingo de Páscoa, às 8h30 acontece a Procissão do Senhor Ressuscitado. Às 9h acontece a Missa Solene da Ressurreição do Senhor, na catedral.

Para o padre Edilson Nobre, as celebrações da Semana Santa, além de sua tradição, reforçam mais uma vez a fé na vitória da vida sobre a morte. “Queremos lembrar aos nossos fiéis que a nossa fé se fortalece, se baseia e se justifica na pessoa de Cristo, que venceu a cruz, a morte e que ressuscitou. Ele é a razão da nossa fé, da nossa vitória e a certeza de que a vida supera todas as fragilidades. Esse é o Cristo que propagamos”, finalizou o bispo de Oeiras.

