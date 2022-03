Aulas presenciais na rede municipal de Pedro II retornam nesta segunda (7)

Após quase dois anos de pandemia da covid-19, as aulas presenciais na rede municipal de ensino de Pedro II estão com retorno marcado para esta segunda-feira (7). A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), organizou o ano letivo programando para que 95% das escolas municipais possam chegar à totalidade do atendimento aos estudantes nas salas de aula.

Para o retorno presencial, as unidades escolares passaram por adequações, das quais algumas estão em fase final de reforma, com isso, em breve, também receberão os estudantes pedrossegundenses.

Além das reformas nas escolas e adequações, será reforçada a limpeza e higienização dos ambientes, bem como treinamento dos profissionais quanto aos protocolos de prevenção da covid-19.

Para o prefeito Alvimar Martins, com o avanço da vacinação das crianças entre 5 e 11 anos, com cerca de 80% da população de Pedro II com o ciclo vacinal completo e a campanha de vacinação avançando cada vez mais, o retorno das aulas presenciais é uma decisão acertada.

“Ainda precisamos manter todos os cuidados quanto à covid-19, mas as crianças precisam voltar ao ambiente escolar. A sociedade já voltou à rotina, as pessoas estão tendo convivência mais aberta, e sempre devemos priorizar a educação, vamos recuperar a aprendizagem na escola”, destaca o prefeito.

Segundo a secretária municipal de Educação, professora Maria Amélia, o ensino longe da sala de aula foi um desafio que todos enfrentaram com muita coragem. “O objetivo agora é voltar ao cotidiano escolar, uma vez que o modelo de aulas à distância não substitui completamente as atividades pedagógicas ofertadas de modo presencial, pois o aprendizado, quando o estudante está na escola, é maior. A escola não existe sem o aluno”, concluiu.

