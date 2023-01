Inscrições para concurso de Pedro II com quase 300 vagas têm início; VEJA EDITAL

A Prefeitura de Pedro II, no Norte do Piauí, anunciou a realização do um concurso público para o preenchimento de 233 vagas em diversas áreas da administração municipal. Os cargos são de nível médio, técnico e superior com salários que vão de R$ 1.320 até R$ 8 mil.

De acordo com o edital, tem vagas para médico, professor, fiscal de trânsito, fiscal ambiental, motorista, técnico em enfermagem e enfermeiro. As inscrições tiveram início na última segunda-feira (9) e seguem até o dia 27 de janeiro pelo site www.gabrielexcelencia.net.br. As taxas vão de R$ 114,30 a R$ 130,50 conforme o cargo escolhido. (veja edital).

Para os cargos de nível médio e fundamental, o concurso será realizado em etapa única com prova escrita de caráter eliminatório e classificatório. Já para o nível superior, o concurso será divido em duas etapas: caráter eliminatório e classificatório; e classificatório.

PROCESSO SELETIVO

A Prefeitura de Pedro II anunciou ainda um Processo Seletivo Simplificado com 96 vagas. As inscrições serão realizadas pelo site www.gabrielexcelencia.net.br até o dia 19 de janeiro e as provas objetivas acontecem dia 27 de janeiro. (veja edital)

