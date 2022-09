Homem que teve pênis decepado em Pedro II segue internado; suspeita nega crime

O homem que teve parte do pênis decepado no município de Pedro II segue internado no Hospital de Urgência de Teresina (HUT). A suspeita do crime, companheira da vítima, foi ouvida pela Polícia Civil e negou ter envolvimento com o crime. O caso ocorreu no último dia 14 de setembro, por volta das 3h da manhã.

De acordo com Marcelo Leal, gerente de policiamento interior, a vítima afirma que foi dopada para que não sentisse dor. “Ele diz que foi dopado e depois acordou com um ferimento em seu pênis, momento em que pediu socorro a familiares”, explica.

Ainda segundo a Polícia Civil, o casal mantinha um relacionamento conturbado e teriam brigado na noite anterior ao caso, o que teria motivado o crime. A investigação já foi instaurada visando apurar a autoria do crime.

O homem que teve parte do pênis decepado no município de Pedro II segue internado no HUT (Foto: Arquivo O Dia)



Relembre o caso

Em Pedro II, um homem de 37 anos quase teve o pênis decepado na madrugada do último dia 14. O crime ocorreu por volta das 3h da manhã e a principal suspeita do crime é a própria esposa da vítima, que encontra-se foragida.

De acordo com informações da Polícia Militar de Pedro II, o homem estava dormindo quando foi, supostamente, atacado pela mulher, que estava com uma faca de cozinha e cortou parte do órgão sexual da vítima. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por ciúmes.

Devido a gravidade do ferimento, o homem foi socorrido e transferido ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O estado dele é considerado greve e há chances de perder o órgão.

Caso seja provada a veracidade da acusação, a mulher poderá responder por lesão de natureza grave e omissão de socorro. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Pedro II.

