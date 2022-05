Pedro II: Populares participam do cortejo fúnebre e do enterro do prefeito Alvimar Martins

Populares de Pedro II se despediram neste domingo (22) do corpo do prefeito Alvimar Martins, que morreu no sábado (21) vítima de um câncer de próstata. A população se reuniu para acompanhar o cortejo fúnebre, a Missa de corpo presente e o velório, para prestar homenagens ao líder político.

O cortejo fez paradas em lugares importantes, como o Hospital Maternidade Josefina Getirana Netta, o Portal da cidade, a Escola Municipal Monsenhor Lotário Webber, a Praça da Juventude, a Rodoviária de Pedro II, além do Estádio Municipal José Teixeira Santos, que está em fase de conclusão.

(Foto: Divulgação / Prefeitura de Pedro II)

A Missa de Corpo Presente aconteceu na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, onde estiveram presentes autoridades locais, o deputado estadual Wilson Brandão, familiares, a população emocionada e a prefeita interina, Betinha Brandão, que substituirá o gestor na administração do município.

(Foto: Divulgação / Pedro II)

Aberto ao público, o velório foi realizado na residência do prefeito, encerrando na manhã deste domingo (22), com a condução do corpo ao Cemitério da Vila Kolping para o sepultamento. A prefeita em exercício assinou um decreto que instituí luto oficial na Prefeitura por oito dias em respeito ao falecimento do gestor.

(Foto: Divulgação / Prefeitura de Pedro II)

O tratamento, a piora no quadro e o falecimento

O corpo do gestor, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed, em Teresina, desde o dia 13 de maio, chegou a Pedro II à noite e foi levado por um caminhão do Corpo de Bombeiros pelas ruas e avenidas da cidade, acompanhado por milhares de pessoas que admiravam o "Guerreiro", como era conhecido.

Alvimar Martins tinha 65 anos, era natural de Pedro II, e enfrentava um câncer de próstata há cerca de um ano. Reconhecido entre os líderes políticos piauienses, Alvimar presidia o Partido Progressistas em Pedro II e foi eleito quatro vezes para prefeito do município: nos mandatos 2005-2008, 2009-2012, 2016-2020 e 2021-2024.

