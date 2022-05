Em estado grave, prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, é intubado em Teresina

O prefeito de Pedro II, Alvimar Martins (65), do Progressistas, foi internado nesta quinta-feira (19) em estado grave, em um hospital particular de Teresina. O gestor está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com diagnóstico de choque-séptico (infecção generalizada).

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, o prefeito está intubado, em ventilação mecânica e em uso de drogas vasoativas, e que seu quadro se manteve estável nas últimas 24 horas.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Alvimar Martins está internado desde o último dia 13 de maio deste ano, após enviar à Câmara Municipal de Pedro II o pedido de afastamento para tratar um problema de saúde. Desde quando assumiu o cargo, em janeiro de 2021, Alvimar Martins já solicitou outras licenças para tratamento médico.



Atualmente, quem está à frente da prefeitura de Pedro II é a vice-prefeita, Elisabete Brandão, esposa do deputado estadual Wilson Brandão (PP).



A assessoria de comunicação do prefeito Alvimar Martins usou as redes sociais para informar o quadro de saúde do gestor.



"De acordo com o boletim médico emitido hoje (19) sobre o estado de saúde do prefeito licenciado Alvimar Martins, o gestor permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Unimed, em Teresina.

Além de rogarmos a graça e a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Conceição, pedimos que todos os pedrossegundenses continuem em oração pela recuperação do prefeito".

