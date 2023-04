Colisão entre van e motocicleta deixa duas mulheres feridas em Picos

Duas mulheres ficaram feridas durante um acidente grave no KM 304 da BR 316, no município de Picos, Sul do Piauí, nessa quinta-feira (20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi transversal.



A PRF informou que o acidente ocorreu por volta das 17h55. Com o impacto da colisão, um homem de 49 anos, que conduzia a van, saiu ileso. Já as duas mulheres, de 20 e 22 anos, que estavam na motocicleta, tiveram lesões graves e leves, respectivamente.

No local do acidente, a PRF constatou que a van estava no acostamento e seguida em direção ao município de Dom Expedito Lopes, enquanto a motocicleta estava na faixa de rolamento e trafegava no mesmo sentido. Foi quando a van realizou uma conversão à esquerda sem observar a presença da motocicleta - e derrubou as duas ocupantes.

Após o acidente, as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional Justino Luz, em Picos. Todos os envolvidos realizam o teste do bafômetro que não atestou para uso de álcool.

