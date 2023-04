Piracuruca: Corpo de jovem vítima de afogamento é encontrado às margens do Rio Jacaraí

O corpo do jovem Francisco Antônio de Sousa Nascimento, de 27 anos, foi encontrado no rio Jacaraí, na localidade Pedrinhas, zona rural de Piracuruca. De acordo com informações da polícia do município, o afogamento teria acontecido por volta das 16h da última sexta-feira (21).

(Foto: Divulgação)

A vítima havia saído para roça e quando retornou foi ao rio, mas não voltou. Próximo ao rio foram encontrados itens pessoais, como uma camisa, facão e chinelo. O corpo foi localizado às 06:20h do sábado (22) pelos próprios familiares após o nível das águas do rio baixarem. As Polícias Civil e Militar foram acionadas.

Cuidados ao ir tomar banho em rios, mar ou piscinas:

A principal recomendação é sempre ter cautela independentemente do local. Os cuidados devem ser os mesmos para piscinas, rios e mar. As pessoas devem ficar atentas se quem vai banhar são crianças, adolescentes e/ou adultos, se eles consumiram bebida alcoólica e se ingeriram alimentos pesados antes de entrarem na água. O álcool e refeições pesadas antes do banho tornam os reflexos mais lentos.

Além do perfil de quem vai tomar banho na piscina, mar ou rio, é importante também conhecer o local onde se vai entrar, se tem muita correnteza? Essa correnteza é muito forte? Qual a profundidade? Eu consigo colocar meu pé no fundo e me firmar? Tudo isso precisa ser levado em conta na hora de entrar seja em que ambiente aquático for.

