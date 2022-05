Colisão entre ônibus escolar e dois veículos deixa motoristas e crianças feridas na BR 135

Uma colisão frontal envolvendo um ônibus escolar, um caminhão e uma Hilux deixou motoristas e seis crianças feridas em uma serra no KM 555 da BR 135, na cidade de São Gonçalo do Gurguéia, por volta das 15h30 dessa quinta-feira (21). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as crianças estavam indo para o município de Corrente, onde participaram de um campeonato de Karatê.



A PRF informou ainda que o ônibus descia a serra e, aparentemente sem freios, colidiu frontalmente com o caminhão e a Hilux que estavam aguardando liberação de fluxo (pare e siga) devido a outro acidente ocorrido dias atrás.

Foto: Divulgação/PRF

Com a colisão, seis crianças que estavam no ônibus ficaram feridas, uma delas em estado grave. Além disso, duas mulheres que também estavam no veículo tiveram ferimentos leves. O condutor do caminhão, um homem de 51 anos, teve lesões graves. Já o motorista da Hilux, um homem de 51 anos, saiu ileso. Os passageiros dele, um idoso de 80 anos e outro de 72, tiveram lesões graves.

A PRF disse ainda que as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional de Corrente e Hospital de São Gonçalo por agentes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e socorrista particulares de uma empresa de energia solar da região.

Até momento, as possíveis causas do acidente estão relacionadas a falha mecânica, estado de conservação, perda de controle e invasão da faixa contrária ônibus escolar. A PRF permanece no local nesta sexta-feira (22) e seguirá atualizando as informações.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no