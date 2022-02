Caminhoneiro é encontrado morto em São João da Fronteira

Um homem identificado como Pedro Paulo Freitas Júnior foi encontrado morto dentro de um caminhão na noite deste sábado (19) no município de São João da Fronteira, a 236 Km de Teresina. O veículo estava estacionado próximo ao posto fiscal da cidade na BR-222 e o corpo já se encontrava em avançado estado de decomposição.





Foto ilustrativa/Arquivo O Dia

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para isolar a área. De acordo com o sargento Oliveira, fazia pelo menos três dias que o caminhão estava estacionado naquele trecho. “Fomos acionados por populares informando que havia uma pessoa morta dentro do veículo e ao chegarmos ao local nos deparamos com o corpo do motorista. A princípio, não temos indício de morte violenta, mas só a perícia vai poder dizer com mais certeza”, explicou.

A Polícia Civil foi acionada para periciar o local e o veículo, bem como o IML, que fez a remoção do corpo de Pedro Paulo. O caso seguirá sob investigação.

