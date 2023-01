PT avalia lançar candidatura própria à prefeitura de São Pedro do Piauí

O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de São Pedro do Piauí avalia a possibilidade de lançar candidatura própria à prefeitura do município nas Eleições de 2024. A decisão está sendo tomada a partir de diálogos com as lideranças do partido no município. Até o momento, dois nomes são cogitados para encabeçar a chapa do partido, incluindo o presidente do diretório municipal, Adoaldo Rodrigues, e a ex-candidata à prefeita de São Pedro do Piauí, Nádia Alencar.



De acordo com Adoaldo Rodrigues, será feita uma pesquisa junto à população para avaliar qual o melhor nome para representar o partido no próximo pleito municipal. A expectativa é de que até março deste ano seja realizada uma reunião para definir quem irá representar o PT na oposição à atual gestão municipal.

“Nós queremos o desenvolvimento da cidade e acreditamos que o alinhamento com o governo estadual e com o governo federal, agora com o presidente Lula, poderá trazer muitos benefícios para o município. Tivemos esse alinhamento na gestão do ex-prefeito Goió e São Pedro deu uma alavancada. Nos últimos anos, São Pedro estagnou. Acreditamos que, com esse alinhamento entre governo federal, governo estadual e municipal, São Pedro irá passar a outro patamar”, destaca Adoaldo Rodrigues.

Segundo o presidente do diretório municipal, o objetivo principal do partido é promover o desenvolvimento econômico e social de São Pedro do Piauí, com foco na geração de emprego e renda, além de melhorias no setor da agricultura, saúde e educação. Para isso, Adoaldo destaca que a sigla pretende contar com o apoio de outros nomes de oposição.

“Estamos tentando esse alinhamento com os partidos de oposição. Também iremos tentar uma aproximação com alguns vereadores que atualmente são da situação, mas estão insatisfeitos com essa gestão. Acreditamos que possamos ter uma união para ganharmos a disputa”, finalizou.

