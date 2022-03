Advogado é ameaçado de morte após apontar irregularidade em benefício de servidora

O advogado Nonato Wesley Borges, de 26 anos, foi agredido e ameaçado de morte nesta quarta-feira (09), após apontar irregularidades em incentivo financeiro de R$181,41 recebido por uma servidora pública de São Raimundo Nonato. O mesmo exercia sua função de Assessor Jurídico de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do município, quando o esposo da servidora, que é Técnica de Saúde Bucal, foi até o local de trabalho do advogado e o agrediu fisicamente.

“Eu fui vítima de agressão e ameaça pelo esposo de uma servidora porque ela não recebeu um incentivo financeiro que, em meu entendimento jurídico, a mesma não tinha direito. O homem me agrediu com enforcamento e tentou dar socos, mas foi contido por servidores colegas”, explica Nonato Wesley.



Advogado é vitima de agressão e ameças de morte (Foto: Arquivo Pessoal)

Segundo o advogado, o valor do incentivo varia de função para função e existem ainda alguns motivos legais pelos quais os servidores podem perder o benefício, dentre eles: férias, atestados, licença por doença em pessoas da família, licença para capacitação, licença maternidade, licença para tratamento de assuntos particulares e outras coisas.



A servidora pública, por sua vez, não aceitou que não teria mais acesso ao incentivo financeiro e saiu bastante alterada. Pouco tempo depois, seu esposo foi ao local de trabalho do advogado e o agrediu.



“Eu falei que registraria o Boletim de Ocorrência e ele disse que iria me agredir e acabar com minha vida. Após isso, ele foi embora. As medidas cabíveis já estão sendo tomadas, pois eu estava seguindo rigorosamente a lei”, pontua.



O assessor jurídico lamenta o ocorrido e afirma que essa ação é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. “Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Estou lá há um ano e dois meses e já recebi diversas tentativas de intimidação por whatsapp, mas foi a primeira que chegou a uma situação gravissima”, lamenta o assessor jurídico.



A equipe de reportagem do O DIA entrou em contato com a servidora pública em questão, porém não obteve retorno por parte da mesma.



A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de São Raimundo Nonato, emitiu uma nota de repúdio à tentativa de agressão do advogado. “A OAB se solidariza com o Advogado e reafirma o seu compromisso de estar sempre atenta e vigilante para combater semelhantes práticas de tentativa de criminalização da Advocacia”.



Além disso, a Prefeitura de São Raimundo Nonato também emitiu uma nota de repúdio afirmando que o município não admitia qualquer tipo de agressão ou ofensa e que as medidas judiciais já estão sendo tomadas.



Confira as notas na íntegra:

Nota de repúdio a OAB (Foto: Reprodução/Instagram)

Nota de repúdio da Prefeitura de São Raimundo Nonato (Foto: Reprodução/Instagram)



