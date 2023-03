Homem é preso suspeito de tentar estuprar a própria enteada em São Raimundo Nonato

Um homem identificado pelas iniciais J.B.D. de L foi preso nesta quinta-feira (17) na cidade de São Raimundo Nonato por ter tentado estuprar a própria enteada, uma criança de 8 anos de idade. De acordo com a polícia, ele teria colocado a menina no colo à força e mordido os ombros e as nádegas dela.



Foto: Divulgação/PMPI

A criança, então, começou a gritar e as pessoas que moram próximo à residência ouviram e foram até o local para entender o que estava acontecendo. Ao chegarem à casa, os vizinhos socorreram a vítima, mas o padrasto conseguiu fugir, mesmo com a população tentando pegá-lo. A polícia informou que ele fugiu em direção à localidade Paturi, na zona Rural de São Raimundo Nonato.

Acionada, a Polícia Militar imediatamente iniciou as buscas. Guarnições do 11º BPM conseguiram localizar J.B.D nos arredores de São Raimundo e efetuar sua prisão em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável. Ele foi autuado e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil da cidade.

