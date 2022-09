VÍDEO: marido de secretária em São Raimundo Nonato é assassinado na frente das filhas

Câmeras de segurança flagraram o momento em que José Rodrigues Dias Neto, marido da secretária de Ação Social de São Raimundo Nonato, Valdênia Costa, é assassinado. O crime acontece nesta terça-feira (13) no começo da tarde. José Rodrigues Neto foi assassinado a tiros na frente das duas filhas.



As imagens mostram o momento em que José Neto chega em uma motocicleta com as filhas. Ele é parado por um homem trajando camisa de cor clara e calça escura que andava a pé. O homem já aparece com a arma em punho no meio da rua obrigando a vítima a reduzir a velocidade.

O acusado, então, se aproxima ainda com a arma apontada para José, que tenta desarmá-la. No entanto, ele acaba sendo atingido por um tiro na cabeça e cai da motocicleta logo em seguida. Uma das filhas consegue sair do veículo e correu para o outro lado da rua, mas a outra permanece na moto e fica agarrada ao pai.





O acusado corre para o final da rua onde um comparsa aguarda em uma motocicleta, sobe na garupa e os dois fogem. Policiais do 11º BPM foram acionados até o local e isolaram a área. Ao chegar, a guarnição já encontrou José Rodrigues Neto sem vida. Ainda não se sabe informar quem praticou o crime e nem as motivações. O caso foi repassado para a Delegacia de Polícia Civil de São Raimundo Nonato.

Por meio de nota, a Prefeitura de São Raimundo lamentou a morte de José Rodrigues Dias Neto e prestou condolências à família. “A prefeitura de São Raimundo Nonato, em nome da prefeita, Carmelita Castro e de todos os funcionários e funcionárias do Município vêm manifestar profundo pesar pela morte prematura de João Rodrigues, esposo da Secretária Municipal de Ação Social, Valdenia Costa. Nesse momento de dor infinita, rogamos a Deus que conforte a esposa, as filhas e toda a família e que João Rodrigues descanse na paz celestial”, diz a nota publicada nas redes sociais da Prefeitura.

