Servidor morre eletrocutado em poste de energia em Sigefredo Pacheco

Um homem identificado como Emanuel Silva morreu na manhã desta terça-feira (14) após sofrer uma forte descarga elétrica em um poste de energia no município de Sigefredo Pacheco, no Norte do Piauí. A vítima teve morte imediata e acabou ficando preso no poste da rede elétrica.

O Portal O Dia apurou que Emanuel atuava como eletricista em uma empresa terceirizada que presta serviço para a Prefeitura Municipal de Sigefredo Pacheco. O servidor realizava um trabalho na rede de energia nas dependências da antiga sede do Poder Executivo da cidade no momento que foi atingido pela descarga.

Testemunhas afirmaram que o homem estava com equipamentos de proteção, mas teria retirado um dos itens instantes antes do acidente. Emanuel teve morte ainda no local. A concessionária Equatorial Piauí precisou suspender o fornecimento de energia no município para que o corpo fosse retirado do poste.

