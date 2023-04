Homem é preso por esfaquear duas pessoas na zona rural de Simões

Um homem de 32 anos, identificado pelas iniciais I.A, foi preso na noite desta quinta-feira (06), acusado de homicídio e tentativa de homicídio no Povoado Monte Santo, zona rural de Simões. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito esfaqueou duas pessoas.

Após o crime, o homem teria empreendido fuga no sentido de Betânia do Piauí, próximo à Barra do Juá, onde possui familiares. Por volta das 20h, os policiais iniciaram as diligências a fim de localizar o agressor.

O homem confessou a prática criminosa e afirmou que teria sido provocado pelas vítimas e que existia uma “rixa” entre eles. A polícia informou ainda que o suspeito encontrava-se com a camisa ensanguentada, bem como algumas partes do corpo estavam com marcas de sangue. A faca usada nos crimes também foi apreendida.



Diante disso, foi dada voz de prisão e feita a condução até a Delegacia de Polícia Civil de Simões, onde foi autuado por homicídio.



