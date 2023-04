PM desmente que viatura tenha sido roubada em Timon e tenta identificar autor da Fake News

É fake a informação que circula pelas redes sociais de que uma viatura da Polícia Militar de Timon tenha sido tomada de assalto em um povoado na zona Rural do município maranhense. A informação foi desmentida pelo próprio Comando do 11º Batalhão da PM de Timon ainda na noite deste domingo (16).



No áudio que vem sendo compartilhado pelas redes sociais e no Whatsapp um homem diz que uma viatura da PM do Maranhão foi roubada em um povoado na zona Rural timonense, mas não diz qual povoado nem quando isso teria acontecido. “Os meliantes renderam os policiais, tomaram as armas e levaram de assalto a viatura”, diz a mensagem.



Foto ilustrativa: Divulgação/PMMA

A PM, no entanto, negou que isso tenha acontecido e reiterou que a disseminação de notícia falsa é crime. Em nota de esclarecimento, o Comando do 11º BPM diz que “os áudios que estão circulando em grupos de Whatsapp, dizendo que uma viatura da Polícia Militar de Timon foi tomada de assalto na zona Rural não procedem. Todas as viaturas da PM estão operando normalmente na cidade de Timon, Matões e Parnarama sem nenhum registro de ocorrência dessa natureza”.

Na nota, a PM acrescenta ainda que “a Polícia Militar e o Serviço de Inteligência estão, nesse momento, empenhadas em identificar o autor dos áudios para os devidos esclarecimentos”. A nota é assinada pelo tenente-coronel Sousa, comandante do 11º BPM.

