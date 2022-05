Uruçuí: Caramujos africanos infestam dois bairros da cidade; entenda a espécie

Dois bairros da cidade Uruçuí, no Sul do Estado, estão registrado o aparecimento de caramujos africanos, popularmente chamados de lesmas. Os casos se concentram nas regiões dos bairrosAeroporto e Novo Horizonte. De acordo com a Prefeitura da cidade, os animais estão aparecendo com frequência em terrenos baldios e nos quintais de residências na região, o que tem assustado os moradores.

O caramujo africano é uma espécie sem predador natural, que põe entre 50 e 400 ovos e por isso, pode se proliferar rapidamente. A situação fez com que as autoridades municipais viessem a público para esclarecer as características do animal e como removê-lo corretamente, sem riscos à saúde.

Um vídeo divulgado nas redes sociais da Prefeitura do município explica que o morador que encontrar os animais deve “remover a espécie com luvas de borracha, com um calçado fechado”, para evitar o contato. Depois, pô-lo “em um saco plástico e colocar sal para desidratar ele”. Pode também “quebrar as conchas e depois colocar sulfato de cobre, para matar os ovos”.

O Supervisor de endemias de Uruçuí, Justino Martins, afirmou que a própria população pode fazer a remoção do caramujo, com os devidos cuidados. “Nós orientamos a cada morador, que na sua casa surgir focos do animal, que recolham com luvas e coloquem sal, cal, e enterre ou queime. Nós trabalhamos com caramujo que transmite a esquistossomose”, afirmou Justino.



