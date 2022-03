Menino que sonha em ser policial ganha festa temática com presença de militares em Valença

Quando alguém pergunta ao pequeno Carlos Eduardo, de cinco anos, o que ele quer ser quando crescer, a resposta está na ponta da língua: policial militar. O menino mora em Valença, distante 215 km de Teresina, e fez aniversário no último sábado (26).



Foto: Reprodução/PM

A festa temática não poderia ser mais que especial: contou com a presença de uma equipe de policiais da Força Tática da 2ª Companhia do 4º Batalhão. Ao lado deles, o garoto cantou ‘parabéns’ e pousou para fotos na frente da viatura.

O pequeno Carlos Eduardo também fez questão que os militares dessem uma voltinha com ele no quarteirão de casa, com direito a sirene e o giroflex ligados, como se realmente estivesse trabalhando. Falante, o aniversariante não escondeu a emoção.

Carlos vem alimentando esse sonho e admiração que tem pela corporação ao longo dos anos. E que já afirmou, por diversas vezes, que não vai desistir enquanto não se tornar um policial de verdade.

Com informações da Polícia Militar