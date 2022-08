IFPI: Campus Valença prorroga inscrições para cursos técnicos

O Instituto Federal do Piauí (IFPI), Campus Valença, prorrogou até o dia 26 de agosto as inscrições na chamada pública com oferta de vagas para os cursos técnicos concomitantes/subsequentes em Administração e Agropecuária.



As inscrições serão realizadas de forma presencial ou através do envio da documentação listada no edital para o email [email protected]



Os cursos são destinados a candidatos que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio, e a seleção será realizada através de Chamada Pública, utilizando o rendimento escolar dos candidatos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.



Candidatos que estejam cursando o Ensino Médio deverão informar as médias finais do 9º ano do Ensino Fundamental. Já para os candidatos que já concluíram o Ensino Médio as notas apresentadas devem ser da 3ª Série do Ensino Médio.



Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas para uso de cotas (SC2, SC2-PCD, SC4 e SC$-PCD), deverão realizar obrigatoriamente o procedimento de heteroidentificação, conforme determinado no edital.



Para mais informações, confira o novo cronograma.



