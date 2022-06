Suspeito de estuprar cinco crianças é preso em Valença; vítimas tinham entre 7 e 12 anos

Policiais da Delegacia Regional do município de Valença do Piauí (a 215 km de Teresina) prendeu um homem suspeito de estuprar cinco crianças. A prisão do suspeito, de iniciais E.A.S, ocorreu após cumprimento de mandado da Comarca da cidade. Segundo a polícia, as vítimas tinham idade entre 7 e 12 anos e eram conhecidas do suspeito.



(Foto: Divulgação/PC-PI)

De acordo com as denúncias recebidas, o homem presenteava as vítimas com doces e dinheiro para se aproximar das crianças. Até o momento, foram identificadas cinco vítimas que sofreram diversos abusos. Para preservar a imagem das crianças, a polícia não deu detalhes dos crimes.



O investigado já não se encontrava na cidade no momento da prisão, mas a equipe, com o apoio do setor de inteligência do Distrito Policial, conseguiu localizá-lo na cidade de São Miguel do Tapuio, dando cumprimento ao referido mandado de prisão.



O suspeito foi encaminhado ao Sistema prisional após realização da audiência de custódia e está à disposição da Justiça.



