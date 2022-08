VÍDEO: Em Valença, criminosos tentam arrombar banco e fazem populares de reféns

Cerca de 10 bandidos fortemente armados tentaram arrombar o cofre de uma agência do Banco Bradesco, na madrugada desta quarta-feira (31), no município de Valença do Piauí, no Sul do Estado. Ao não conseguirem efetuar o crime, eles abandonaram os explosivos e saíram em fuga, fazendo populares de reféns, que foram deixados na saída da cidade. Vídeos gravados pelos próprios moradores do município registraram o momento que tiros são disparados (Confira abaixo).

De acordo com informações da Polícia Militar, dois veículos foram utilizados na ação. “Haviam dois anos que não eram registradas ocorrências como essa. Porém rapidamente, a PM adotou providencias para coibir ação. Foram cerca de oito ou 10 indivíduos que utilizaram dois veículos para realizar a ação. Por conta da ação rápida da Polícia, eles abandonaram os explosivos”, afirmou o coronel Antony Soares.

Durante a fuga, eles utilizaram populares de reféns que foram abandonados pelos criminosos na saída da cidade. Os bandidos fugiram na direção da cidade de Pimenteiras, provavelmente rumo ao Ceará. A PM acredita que eles tenham estudado previamente a agência, antes da ação criminosa.

“O modus operandi deles é esse. Eles estudaram a agência anteriormente. Mas a PM deu sua resposta rápida, e eles não conseguiram subtrair nenhum valor. Além disso, preservamos a vida que é o mais importante”, finalizou.

Confira o vídeo:

