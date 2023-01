Caixa Econômica abre edital com vagas de estágio no Piauí e Maranhão; veja como participar

A Caixa Econômica Federal está disponibilizando 6.800 vagas de estágio para estudantes de nível técnico e superior de todas as regiões do Brasil. As inscrições seguem até o dia 24 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet.

No Piauí, as vagas contemplam as cidades de Teresina, Parnaíba, Floriano, Bom Jesus, Água Branca, Campo Maior, Piripiri, Picos, São Raimundo Nonato, União, Valença do Piauí e outras. Já no Maranhão, há vagas para São Luis, Timon, Imperatriz, Santa Inês, Bacabal, Balsas, Chapadinho, Grajaú, São José de Ribamar, São João dos Patos, dentre outros.

Veja aqui as vagas e todas as cidades contempladas

(Foto: Pexels)

Dentre os cursos de graduação superior contemplados pelo edital estão: Arquitetura e Urbanismo, Direito, Ciência Política, Ciências Sociais, Psicologia, Pedagogia, Serviço Social, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental e Engenharia Agrícola. Já em relação aos cursos técnicos, estão incluídos: Recursos Humanos, Serviços Públicos, Secretariado, Comércio, Logística, Administração, Vendas, Marketing, Segurança de Trabalho, Seguros, Finanças, Contabilidade. Alunos do ensino médio também podem participar do processo seletivo.



De acordo com o edital, podem participar da seleção estudantes de nível superior regularmente matriculados e que estejam cursando a partir do 5º período. Já os estudantes do ensino profissionalizante em nível técnico devem ter, no mínimo, 16 anos e estar cursando a partir do 2º período letivo.

O processo de seleção será composto por uma prova online que deve ser realizada via internet através do site do CIEE.

Em relação à remuneração, os estudantes de nível técnico receberão entre R$ 400 e R$ 500 por uma jornada de 20 a 25 horas semanais de trabalho. Já os estudantes de nível superior receberão remuneração entre R$ 800 e R$ 1000 por uma jornada semanal de 20 ou 25 horas. Além disso, todos os estágios terão direito ao auxílio transporte no valor de R$ 130 por mês.



Confira aqui o edital completo



