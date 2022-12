Brasil goleia Coreia do Sul e se classifica para as quartas

Na disputa pelas oitavas de final, o Brasil entrou em campo na tarde desta segunda-feira (05) e venceu a Coreia do Sul por 4 a 1. A partida, que foi realizada no Estádio 974, em Doha, contou com a presença de milhares de torcedores brasileiros que esperavam ansiosos a classificação da seleção para as quartas. Em Teresina, os torcedores se concentraram na Rua da Copa, na Zona Sudeste de Teresina, bares, shoppings e restaurantes.

(Foto: Divulgação/Twitter)

Aos 6 minutos do primeiro tempo, Vini Jr recebeu a bola e calmamente marcou o primeiro gol para a seleção brasileira. Seis minutos depois, Neymar, o camisa 10, fez a alegria dos brasileiros ao marcar o segundo gol após cobrança de pênalti. A seleção seguiu avançando no ataque e, aos 28 minutos, Richarlisson roubou a bola e em uma tabela marcou o terceiro gol. Aos 35 minutos, Lucas Paquetá recebeu a bola de Vini pela esquerda e chutou direto no gol.

(Foto: Divulgação/Twitter)



Segundo tempo

O segundo tempo começou com a Coreia do Sul colocando pressão na equipe brasileira. Logo no primeiro minuto de jogo, Son, camisa 07, levou a melhor em disputa na grande área e bateu de direita. Alisson saiu bem e fechou o ângulo, desviando para a linha de fundo. Aos oito minutos, Raphinha avançou na beirada da área pela direita, cortou dois marcadores, duas vezes, e bateu de esquerda. Nesse lance, o Seung-Gyu operou um milagre.

Quando o placar parecia que não iria mudar, gol de Paik Seung-Ho, aos 30 minutos da etapa final. A bola é alçada na área e Casemiro afasta de cabeça. Seung-Ho, na sobra, domina e bate forte de esquerda sem chances para Alisson. Daniel Alves tentou ampliar de voleio, mas a bola explodiu na marcação. Fim de papo.

Brasil e Coreia do Sul já se enfrentaram em sete oportunidades na história, mas essa é a primeira vez que a seleção sul-coreana foi elininada pelo Brasil na Copa do Mundo. Com isso, a seleção brasileira avança no Mundial e enfrentará a Croácia na próxima sexta (09), às 12h.



