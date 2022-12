Brasil perde nos pênaltis e cai nas quartas de final da Copa do Qatar

A Seleção Brasileira perdeu nos pênaltis para a Croácia na disputa das quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. Na tarde dessa sexta-feira (09/12), estádio Cidade da Educação, o time do técnico Tite perdeu por 4 a 2. Rodrygo e Marquinhos que desperdiçaram as cobranças, enquanto os croatas converteram todos. Com a derrota, o sonho do Hexa chegou ao fim em 2022 e a seleção que era dada como favorita retorna para casa.



Foto: Reprodução / FIFA

O primeiro tempo começou difícil para o Brasil, que precisou estar atento à sua defesa. Muito bem posicionada e com controle técnico da bola, a Croácia conseguiu ter a posse de bola com lances de muita intensidade e isso fez com que a seleção brasileira encontrasse dificuldades em marcar.

No segundo tempo, Vini Jr foi substituído por Rodrygo, que ainda no segundo tempo tentou passes junto a Neymar. O controle de bola pertenceu à Croácia, mas a chance de gols foi do Brasil, que colocou pressão. O goleiro croata, no entanto, mostrou a que veio. Sem gols no tempo normal, a decisão seguiu para a prorrogação.

No segundo tempo da prorrogação, o camisa 10 construiu uma jogada junto a Rodrigo e Paquetá, marcando o primeiro gol da seleção. A Croácia não deixou barato e minutos depois, o time chutou direto no gol, igualando o placar. A disputa foi levada aos pênaltis e o time croata levou a melhor. Com isso, o Brasil ficou pelo caminho e o sonho do Hexa precisou ser adiado.

A seleção brasileira e a Croácia já haviam se enfrentado duas vezes em Mundiais, em 2006 e 2014, ambas com vitórias brasileiras. A Croácia é a primeira classificada para as semifinais que irão ocorrer nos dias 13 e 14 de dezembro. Nesta sexta (09), Holanda e Argentina se enfrentam em jogo decisivo.

