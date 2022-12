Copa do Catar: Confira os jogos e datas das semifinais nesta semana

A Copa do Mundo do Catar chega as semifinais nesta semana. Apenas quatro seleção seguem na disputa de garantir vaga na grande decisão que acontece no próximo domingo (18/12) no estádio Internacional Khalifa, a partir do meio dia. Antes de pensar na final, contudo, os time tem desafios nada fáceis.

A bola que será usada na semifinal e final da Copa do Catar (Foto: Divulgação / FIFA)

A primeira semifinal acontece na terça-feira (13/12) quando a Argentina enfrenta a Croácia às 16h no estádio Lusail. Os argentinos chegam com a lição da partida contra a Holanda, que vencia por 2 a 0, cedeu o empate e avançou nas cobranças de pênalti. A Croácia, por outro lado, entra em campo com a pompa de quem eliminou a seleção brasileira.

O outro jogo da semifinal ocorre na quarta-feira (14/12) também às 16h no estádio Al Bayt entre França e Marrocos. O time francês é o atual campeão do mundo e possui o artilheiro da copa, o atacante Mbappé. Já o Marrocos chega como a grande surpresa da competição depois de avançar em primeiro do grupo F e eliminar Espanha e Portugal.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no