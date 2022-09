Salário mínimo ideal para uma família brasileira seria de R$ 6.298, aponta pesquisa

O salário mínimo ideal deve atender as necessidades básicas de um trabalhador, como a moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, higiene, vestuário, transporte e previdência social. Atualmente, o salário vigente no Brasil é de R$ 1.112, entretanto, segundo pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário ideal para atender as necessidades de uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 6.298,91.

(Foto: Arquivo O Dia)

A estimativa do Dieese se baseia em um levantamento feito no mês de agosto, em todas as 27 capitais brasileiras e a estimativa desse valor ideal levou em conta os preços da cesta básica em São Paulo, que custa R$ 749,78.

De acordo com o Dieese, um trabalhador que recebe o salário mínimo, compromete, em média, 58,54% do seu rendimento para alimentar-se. Dessa maneira, o piso salarial precisa ser corrigido com uma taxa superior à inflação.



