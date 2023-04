Prouni 2023: prazo para participar da lista de espera encerra nesta quinta-feira (6)

Encerra nesta quinta-feira (6), o prazo para participar da lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni). O candidato que não foi pré-selecionado nas duas chamadas, tem outra oportunidade de disputar uma bolsa.

A manifestação de interesse pode ser feita por meio da página do Prouni, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, até as 23h59 de hoje.



Os estudantes selecionados serão divulgados na próxima segunda-feira (10). A lista ficará disponível para consulta até o dia 19 de abril no site do Prouni. Durante este período, o candidato deve comprovar as informações diretamente na instituição para a qual foi pré-selecionado.

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior.



Este ano, a primeira edição do Prouni ofertou mais de 290 mil bolsas.



