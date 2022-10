“É uma disputa do futuro contra o atraso”, diz Ciro Nogueira sobre eleição

Ciro Nogueira (Progressistas), ministro-chefe da Casa Civil, votou nesta manhã (30) em Teresina e fez uma breve avaliação da campanha e do pleito eleitoral. Para ele, esta eleição se trata de uma disputa entre o que chamou de “futuro contra o atraso”. Ciro acredita que Bolsonaro diminuirá em pelo menos 10% a diferença de votos do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, no Piauí e elencou ações do atual presidente para o estado.



“Os trackings de ontem nos dão a frente do presidente Lula. O presidente Bolsonaro nos deu uma campanha belíssima, mostrou tudo o que quer fazer pelo futuro do país e acho que estamos hoje numa eleição que a disputa é entre futuro e atraso. Temos hoje um país que, se continuar nesse ritmo, será uma das cinco economias do mundo com o emprego voltando, a renda voltando e a vida das pessoas melhorando. Temos que avançar”, afirmou Ciro Nogueira.



Foto: O Dia

Ele reconheceu que o histórico eleitoral do Piauí aproxima o Estado mais da figura de Lula do que da figura de Bolsonaro, mas acredita que os piauienses tenham “tomado consciência” do que o atual presidente fez pelo povo que vive aqui e elencou uma série de ações do Governo Federal para o estado. Obras que, segundo Ciro, são estruturantes como a Transnordestina e a duplicação de rodovias.

“Essa é a diferença de quem só faz discurso para quem veio para governar e trazer o orgulho de ser brasileiro. A cor de Bolsonaro é a verde e amarela que são as cores da nossa bandeira, defendendo as famílias, os valores das pessoas desse de bem desse país, ele é um homem que defende a lei e essa é a grande diferença entre um futuro de um país glorioso e um passado de tantos escândalos”, disse Ciro.

Governabilidade

Ministro-chefe da Casa Civil e um dos articuladores da campanha de Bolsonaro, Ciro Nogueira lembrou que 80% dos nomes que compunham a base do candidato à reeleição foram eleitos para o Congresso e que isso facilitará a governabilidade em uma eventual eleição de Bolsonaro. “Bolsonaro tem condições de fazer mudanças e acho que temos que apoiar um presidente que tem consistência e que realizou um grande trabalho no nosso país”, finalizou Ciro.

